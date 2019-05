Weekend in salita, a Le Mans Iannone partirà in ultima posizione

E' un rientro in pista in salita - dopo aver saltato il gran premio di Jerez per l'infortunio alla caviglia - quello di Andrea Iannone a Le Mans. Il pilota vastese dell'Aprilia, dopo aver mostrato progressi nella prima giornata di prove, nelle qualifiche non è riuscito ad ottenere un buon risultato. Il dolore alla caviglia, un feeling con la moto da migliorare e la pioggia hanno contribuito a tenerlo lontano dalla lotta per una buona posizione in griglia.

Sulla pista francese a conquistare la pole position è stato Marc Marquez, davanti a Petrucci e Miller. Iannone, domani, proverà a superare il dolore alla caviglia per tentare di disputare una gara in rimonta dalla 22ª casella in griglia, così da riuscire a conquistare punti mondiali.

La griglia di partenza. Marquez, Petrucci, Miller, Dovizioso, Rossi, Morbidelli, Nakagami, Lorenzo, A.Espargaro, Quartaro, Vinales, P.Espargaro, Bagnaia, Crutchlow, Zarco, Oliveira, Abrahm, Mir, Rins, Rabat, Syahrin, Iannone.