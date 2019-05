I cinghiali arrivano fino al centro di Vasto: fotografati vicino al Monumento all’Emigrante

Non solo sulle strade extraurbane e nei quartieri periferici.

Ormai, a Vasto, i cinghiali si spingono fino al centro cittadino.

Questa foto è stata scattata stamani sul Belvedere Romani, nell'area verde attorno al Monumento all'Emigrante: in pratica, ai margini di via Crispi e a non più di 20 metri dal capolinea degli autobus urbani.

A Vasto non trascorre giorno senza segnalazioni di automobilisti e residenti che si imbattono negli ungulati, che distruggono campagne, attraversano strade causando incidenti, o grufolano in aiuole e terreni incolti nelle vicinanze delle case.

Sono trascorsi, ormai, diversi anni dai primi allarmi sul profilerare incontrollato dei cinghiali in Abruzzo e, in particolare, nel Vastese.

Nessun intervento efficace è stato messo in atto dalla Regione, proprietaria della fauna selvatica. Centinaia le azioni legali di risarcimento danni intentate dagli automobilisti.

Ora il problema si allarga a macchia d'olio e coinvolge anche i centri abitati.