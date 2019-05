Cinghiali, weekend di raccolta firme per il comitato di Angela Pennetta

È iniziato stamani il weekend che il comitato di Angela Pennetta dedica alla raccolta firme sull'emergenza cinghiali. La nuova iniziativa dell'avvocato vastese è scattata alle 6,15 del mattino.

Un banchetto all'ingresso del mercato coperto di Santa Chiara: così gli attivisti hanno avviato la campagna di sottoscrizione della petizione popolare con cui vogliono chiedere alle autorità competenti iniziative concrete per ridurre sensibilmente il numero degli ungulati, che causano incidenti stradali e danni ingenti ai campi coltivati.

Angela Pennetta è soddisfatta: "Una caterva di persone. Per scaramazia, non contiamo le firme. I conti li faremo alla fine. Domani, dalle 10 alle 13, saremo a Vasto Marina, in piazza Rodi, vicino all'edicola di Pierpaolo Tognoni e, dalle 17 alle 20, in piazza Diomede"