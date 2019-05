Il Giro d’Italia parte da Vasto per la tappa tutta abruzzese

Bagno di folla per la settima del Giro d'Italia 2019 che torna nel centro storico di Vasto, dopo arrivi e passaggi che, ormai da anni, erano stati fissati in via Ciccarone, nella parte moderna della città.

Migliaia di persone hanno affollato il villaggio del Giro che ha colorato di rosa piazza Rossetti tra gadget, palloncini e curiosità. Così come si sono colorate le vetrine del centro che, per omaggiare il passaggio della carovana, si sono tinte di rosa.

La folla si è assiepata anche attorno a corso Garibaldi, piazza Verdi e corso Mazzini per assistere alla partenza della tappa tutta abruzzese, da corso Garibaldi, nei pressi del Municipio. Arrivo a L'Aquila previsto attorno alle 17.10.

Il video in diretta dell'arrivo del Trofeo senza fine:

E' stata una giornata di grande partecipazione popolare. Sul palco posizionato in piazza Rossetti sono salite le scolaresche vincitrici del concorso sulla sicurezza stradale. Vetrina anche per l'associazione Amici del Toson d'oro che, in costume d'epoca, hanno riproposto in pochi minuti la consegna del Toson d'Oro al principe Colonna da parte del marchese Cesare Michelangelo D'Avalos. Poi spazio alla Carovana pubblicitaria, che anticipa l'arrivo della corsa, prima di dare il via alle firme dei ciclisti sul foglio di partenza.

Il sindaco Francesco Menna e l'assessore allo sport Carlo Della Penna hanno ricevuto la classica bandierina rosa, ricordo della partenza di tappa. E poi le parole di Luca Dirisio, scelto dall'amministrazione comunale come testimonial della giornata.

A dare il via alla corsa - che poi si è infiammata dal km.0 sulla ss16 - sono stati il sindaco Menna e l'assessore Della Penna con il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. I girini si sono diretti verso piazza Verdi salutati da due ali di folla e tanti addobbi rosa e tricolori.

L'intervista alla Maglia Rosa Valerio Conti