Giro d’Italia a Vasto: le voci dei protagonisti della corsa rosa

Entusiasmante giornata di sport questa mattina a Vasto con la partenza della 7ª tappa del Giro d'Italia. Nel villaggio di partenza, allestito in centro storico, sono sfilati tutti i ciclisti che poi, alle 12.30 circa, si sono incolonnati in corso Garibaldi per la partenza della corsa. Dopo le operazioni di firma del foglio di partenza, i ciclisti si sono fermati nell'area dedicata ai media per le interviste pre-gara.

Qui abbiamo incontrato la maglia rosa Valerio Conti, che ieri, dopo una lunga fuga, ha vestito la maglia di leader della corsa, Ivan Santoromita, della squadra con il cuore abruzzese Nippo Vini Fantini Faizanè, due abruzzesi doc come Dario Cataldo e la maglia azzurra Giulio Ciccone e poi Rocco Menna, ez ciclista vastese e fondatore del team Nippo Vini Fantini.