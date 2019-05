Amministrative 2019: il confronto tra i candidati sindaco di Gissi

Nella seconda puntata di Time Out, dedicata alle Amministrative del prossimo 26 maggio 2019, discutiamo della tornata elettorale di Gissi: qui si affronteranno il sindaco uscente Agostino Chieffo (Patto per gissi) e Adriano Zambi (Alternativa democratica per Gissi).

I DUE SCHIERAMENTI IN CAMPO

Patto per Gissi

Candidato sindaco: Agostino Chieffo

Candidati alla carica di consigliere: Mattia Basilico, Marisa D’Annunzio, Lino D’Ercole, Sabatino Di Candilo, Antonio D’Ippolito, Sandro Mastroberardino, Bruno Minicucci, Giancarlo Silvestri, Vincenzo Silvestri, Katia Tittaferrante

Alternativa democratica per Gissi

Candidato sindaco: Adriano Zambi

Candidati alla carica di consigliere: Samanta Piccirilli, Nicoletta Gaspari, Luisana Giordano, Gaetano Litterio, Marianna Mincarini, Andrea Litterio, Sida Pelillo