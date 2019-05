Semaforo spento a San Salvo, "Riparazione non prima di lunedì, nel frattempo raccomandiamo prudenza"

Per il semaforo di via Madonna delle Grazie bisognerà attendere ancora qualche giorno. L'impianto non funziona dal 6 maggio scorso [LEGGI] e i tecnici non potranno intervenire prima di lunedì 20 maggio come spiega l'assessore alla Manutenzione di San Salvo, Giancarlo Lippis: "Vogliamo tranquillizzare i cittadini, abbiamo provveduto già da giorni a chiedere l’intervento della ditta specializzata per riparare l’impianto semaforico di via Madonna delle Grazie. I tecnici non potranno arrivare a San Salvo prima di lunedì. Chiediamo a tutti di usare prudenza nell’attraversamento di quell’incrocio".

Lo stesso Lippis, inoltre, aggiunge che il personale del settore sta provvedendo al ripristino della pubblica illuminazione in alcune zone per un guasto causato dalle piogge di questi giorni che ha mandato in corto circuito la rete elettrica.