Musica e colori: a Vasto Marina è arrivata la carovana rosa

È arrivata a Vasto Marina stasera, poco dopo le 20, la carovana del 102° Giro d'Italia. Accolti da cetinaia di persone in viale Dalmazia, truck e auto che animeranno domattina il villaggio della partenza in piazza Rossetti hanno sostato in viale Dalmazia per foto e selfie.

Sul palco allestito nel piazzale sud della rotonda di viale Dalmazia, musica fin dal pomeriggio, prima col dj vastese Antonio Altieri e l'animazione Giovanni Annese e poi, dopo l'arrivo dell'intera carovana, con lo spettacolo di disc jokey, vocalist e ballerini di Radio 2.

Domani, 17 maggio, alle 12,25, la partenza della 7ª tappa, Vasto-L'Aquila, da piazza Rossetti. Il gruppo dei ciclisti passerà per corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata, prima di porseguire sulla statale 16 e poi all'interno, fino all'arrivo nel capoluogo.

Tutta la città antica si sta tingendo di rosa: i commercianti del consorzio Vasto in centro hanno, infatti, allestito vetrine a tema [FOTO].

Per consentire il regolare svolgimento della corsa, il Comando di polizia locale ha disposto divieti e senti unici [LEGGI].

Intanto, fino a tarda ora, sulla riviera c'è la Notte rosa del Giro d'Italia, organizzata dal consorzio Vivere Vasto Marina insieme all'amministrazione comunale.