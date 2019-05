Al via l’edizione 2019 di Vastophil dedicata ai campioni dello sport e del ciclismo

Sarà un'edizione di Vastophil che attraverserà tante tematiche quella che verrà inaugurata oggi, giovedì 16 maggio, a palazzo d'Avalos. La manifestazione nazionale organizzata dal circolo filatelico "Rino Piccirilli", scegliendo il tema "Campioni in mostra" ha voluto rendere omaggio al passaggio del Giro d'Italia a Vasto con una tematizzazione dedicata ai campioni dello sport e del ciclismo. Nella sala Michelangelo i visitatori potranno ammirare cimeli dei campioni delle due ruote - e dello sport in generale - con un'attenzione verso gli atleti abruzzesi. Non mancano le collezioni filateliche e le "mitiche" cartoline dei ciclisti.

Ma, nell'annuale appuntamento filatelico, verranno ricordate altre ricorrenze importanti: i 50 anni dallo sbarco dell'uomo sulla Luna, i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e il 50° di fondazione del Nucleo tutela patrimonio culturale dei carabinieri.

Nell'ufficio postale temporaneo allestito nel cortile di palazzo d'Avalos saranno disponibili ben sei annulli filatelici speciali nei tre giorni della manifestazione. Un evento, Vastophil, che ogni anno richiama appassionati da tutta Italia e che continua a raccontare tante storie attraverso i francobolli.

