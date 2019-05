"In via Madonna delle Grazie semaforo spento da 10 giorni e da 2 sere siamo anche al buio"

Semaforo spento da 10 giorni e, da due sere, anche illuminazione pubblica in modalità "off" per un mix non proprio sicuro per chi transita. Accade in via Madonna delle Grazie a San Salvo dove le segnalazioni sono diverse.

Dal 6 maggio scorso, il semaforo all'incrocio con via del Mare è spento (non è la prima volta che quell'impianto semaforico non fa il proprio dovere per giorni).

Da ieri sera, inoltre anche l'illuminazione pubblica per buona parte della strada è spenta.

I residenti auspicano quindi un intervento tempestivo per entrambi i problemi per evitare incidenti e altri rischi.