Maltempo, il Sinello si porta via la strada Guilmi-Montazzoli. Chiuso ponte sul Treste

Chiuso il ponticello sul fiume Treste a Fresagrandinaria. L'ondata di maltempo che, da ieri, si è abbattuta sul Vastese comincia a causare i primi problemi alla circolazione stradale. Sul posto sono intervenuti i volontari del locale gruppo della protezione civile Valtrigno. Non è la prima volta che il ponte e strada accanto vengono danneggiati dalle piene del fiume.

La foto qui accanto, invece, si riferisce al fiume Sinello: il corso d'acqua, ingrossato dalla pioggia, che cade ormai da ore, ha trascinato con sé un pezzo della strada Guimi-Montazzoli.

Problema noto che si ripresenta regolarmente anche quello del torrente Vallone al confine tra i comuni di San Giovanni Lipioni e Castelguidone. L'affluente del Trigno è esondato riversando sulla sede stradale fango e detriti.

Impossibile utilizzare il ponte che consente il collegamento alla strada statale 650 fondovalle Trigno. La strada è impraticabile e non consente il passaggio dei veicoli diretti da Castelguidone verso la Trignina che può essere raggiunta solo dal Molise in direzione Trivento (Campobasso), dalla frazione Penna. Nei mesi scorsi erano stati fatti interventi di messa in sicurezza del ponte dopo precedenti episodi di straripamento.

Allagamenti anche sulle strade della costa dove, per il momento, non si registrano particolari emergenze. Sulla strada provinciale San Salvo - Vasto uno scuolabus è finito fuori strada senza particolari conseguenze probabilmente a causa del fondo viscido della carreggiata.

I meteorologi prevedono, per domani, un'altra giornata piovosa. La situazione dovrebbe migliorare giovedì.

In aggiornamento