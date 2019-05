Con "Siamo stati noi" Ianez inizia un nuovo percorso da solista

Dopo essere stato il frontman di diverse formazioni musicali, Ianez - all'anagrafe Andrea Iannone - affronta l'avventura da solista con il suo primo singolo. Il suo progetto solista nasce in maniera semplice e naturale "perchè avevo delle idee e voglia di farle di diventare dei brani". Per il 38enne vastese la scrittura è da sempre "una valvola di sfogo per esorcizzare, enfatizzare, o semplicemente riflettere di me con me stesso". E non fa molta differenza la forma scelta per esprimere i suoi pensieri. Oltre alla musica, infatti, Ianez si cimenta - e anche molto bene - nei racconti. Con il suo ultimo lavoro, "Sette foglie di Oleandro", sta ottenendo crescenti attenzioni da parte di critica e lettori.

E così, dopo l'interessante progetto dei Renè Golconda, che con "Eri distratta" sono riusciti ad approdare sui circuiti radiofonici nazionali, e l'attuale impegno con i Soundmeds, tribute band dei Placebo, Ianez ha intrapreso questa nuova strada da solista. "Ho proposto a Lollo (Lorenzo D’Annunzio, bassista del progetto ) di accompagnarmi e lui, dopo aver ascoltato delle bozze registrate con il frullatore ha accettato. Una pizza e un paio di birre più tardi eravamo alla Satellite Recors, lo studio da Fabio Tumini, che, oltre a registrare i brani, ha indossato le vesti dell’arrangiatore diventando parte dell’anima dei brani".

Siamo stati noi è il primo brano di un progetto più ampio. "E' il più intimo di quelli registrati - spiega Ianez - e abbiamo deciso di partire da qui, da un pezzo dove ogni parola ha il suo peso e la sua importanza".

Alla forza delle parole e della musica si unisce quella delle immagini grazie al videoclip che accompagna l'uscita del brano. A curare regia e montaggio sono stati tre giovani studenti dell'Accademia di Belle Arti e design Poliarte di Ancona. Daniele Morresi, Davide Como e il vastese Diego Menna hanno guidato le riprese realizzate a Camerano (Ancona) di cui sono protagonisti Valentina Fraticelli, studentessa di teatro presso l'Accademia56 di Ancona e Carmine Iannacone, diplomato all'Accademia56 di Ancona e al corso di alta formazione di Marche Teatro.