Cinghiali, a Vasto segnalazioni tutti i giorni. "In via del Porto sempre più vicini alle case"

Sono ormai giornaliere le segnalazioni di cinghiali che stazionano vicino a case e strade di Vasto.

Questo video è stato inviato a Zonalocale da Sara Saraceni, residente di via del Porto: "Quattro cinghiali grandi e 10 cuccioli. Sicuramente una segnalazione del genere non è più una novità, sono cose oramai di tutti i giorni! A due passi dalle strade, già pericolose a causa del maltempo, figuriamoci con la presenza di questi animali... Girano indisturbati nei dintorni di queste abitazioni, oramai c'è timore anche ad uscire di casa".

In serata, sul suo profilo Facebook, l'avvocato Angela Pennetta pubblica delle foto scattate in via San Biagio e racconta che "la mia amica non poteva scendere dalla macchina per rientrare a casa. Non è più tollerabile. Venite a firmare la petizione". La professionista vastese ha costituito un comitato per sollecitare le istituzioni provinciali e regionali a intervenire al più presto per arginare il proliferare degli ungulati e i conseguenti danni alle auto e alle campagne.

Il video registrato da Sara Saraceni in via del Porto: