La vecchia stazione come nascondiglio per bucarsi. Residenti: "Che fine fara?"

La vecchia stazione come luogo per bucarsi. La foto che pubblichiamo ci è stata inviata da L.P., un residente del quartiere attorno all'ex scalo ferroviario di piazza Fiume, a Vasto Marina. Tra i cumuli di rifiuti ammucchiati agli angoli, sotto la pensilina, nelle aiuole e nei magazzini abbandonati, spunta una siringa.



In attesa della conclusione dei lavori della Via Verde della Costa dei Trabocchi, la ciclovia di 42 chilometri che costeggerà l'intero litorale della provincia di Chieti, gli abitanti della zona si chiedono che fine faranno l'area circostante e i fabbricati dell'antica stazione, inaugurata nel 1863 e dismessa nel 1988, anno dell'apertura della stazione Vasto-Salvo, e i tre depositi accanto allo stabile principale, spesso usati, nel recente passato, come rifiugio di venditori ambulanti abusivi e come bivacchi di persone senza fissa dimora e nascondiglio di tossicodipendenti.