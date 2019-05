Giro d’Italia, cresce l’attesa: Notte rosa, asfalto e decorazioni

Sarà la Notte rosa del Giro d'Italia ad aprire a Vasto la due giorni dedicata alla corsa ciclistica più importante dello Stivale, giunta all'edizione numero 102.

Venerdì prossimo, 17 maggio, la carovana rosa dedicherà sarà impegnata in una tappa tutta abruzzese: la Vasto-L'Aquila.

"Per l'occasione - annuncia l'assessore allo Sport, Carlo Della Penna - sono state diverse le iniziative organizzate sul territorio grazie alle associazioni sportive e giovedì 16 maggio l'amministrazione comunale ha progreammato l'evento finale alla vigilia della partenza dei ciclisti da piazza Rossetti. Alla rotonda di Vasto Marina, in viale Dalmazia, dalle ore 18 è prevista la Notte rosa del Giro d'Italia. Spettacolo, musica e animazione e tanti gadgets ufficiali in regalo per i bambini e molto altro ancora. Una grande festa per tutti gli appassionati, grandi e piccini".

La scorsa settimana il rifacimento dell'asfalto su alcuni tratti di corso Garibaldi, piazza Verdi, corso Mazzini e via Incoronata, lavori realizzati con un finanziamento regionale da 350mila euro.

Dopo la scritta Vasto 102 sistemata nelle scorse settimane nell'aiuola della rotatoria di piazza Verdi, nei giorni scorsi sono stati appesi ai pali della pubblica illuminazione i banner ufficiali del Giro. Primo ad allestire una vetrina a tema è stato Elio Florio, storico commerciante della città antica. Da oggi, su iniziativa del consorzio Vasto in centro, analoghi allestimenti nelle altre attività.