Danze caraibiche, per i fratelli Bozzelli cinque titoli regionali

Sono i campioni d'Abruzzo. Si sono aggiudicati il titolo prevalendo su oltre 1500 ballerini in gara. Cinque primi posti per i vastesi Davide e Nicola Bozzelli nel Campionato regionale di danze caraibiche, che si è svolto sabato e domenica nel palazzetto dello sport Guido Rosato di Lanciano.

Hanno sbaragliato la concorrenza in diverse discipline: Salsa Shine 16/OL classe A (Davide Bozzelli primo classificato); riconoscimento per Davide Bozzelli da parte del comitato Regionale Abruzzo FIDS 19/27 classe AS internazionale; combinata caraibica 19/27 classe A1 (Nicola Bozzelli e Sofia Compagnucci primi classificati); campioni Caribbean show dance 16/OL (Davide Bozzelli)".



I Bozzy bro' sono "molto soddisfatti e orgogliosi dei risultati ottenuti e già carichi per la prossima sfida, che si terrà nelle Marche, dove si svolgerà la tappa di Coppa Italia, nei giorni 1° e 2 giugno".