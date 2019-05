Vittoria nel fango, il Torrebruna torna in Seconda categoria dopo sette stagioni

Il Torrebruna torna in Seconda categoria dopo sette stagioni al termine di un campionato (tra i più combattuti degli ultimi anni) vissuto in gran parte da prima della classe. Oggi, la facile vittoria interna contro i Lupi Marini ha portato i tre punti che servivano alla formazione di mister Femminilli per vincere il campionato con due turni d'anticipo. Contro l'ultima della classe finisce 3 a 0 grazie alle reti di Alessio Pelliccia, Giovanni Lella e Diego Marianacci.

I granata salgono così a quota 62, diventando irraggiungibili per il Gissi che oggi riposava ed evitando che il big match di domenica prossima diventasse il crocevia del campionato.

Il Torrebruna del presidente Giovanni Micelli così, dopo due assalti finiti ai play off nelle stagioni precedenti, riesce a tornare in Seconda categoria dopo sette stagioni di assenza. L'ultima apparizione in Seconda risale alla stagione 2012/2013 conclusasi con la salvezza e con alcuni anni di buio durante i quali la squadra non venne iscritta ai campionati.

Al triplice fischio finale, così, oggi, dopo 90 minuti sotto la pioggia è esplosa la festa tra i giocatori e i numerosi tifosi accorsi per l'occasione.

Accesissima la lotta per i play off e per la migliore posizione nella griglia. Se il Gissi ha buone possibilità per terminare al secondo posto, dietro nulla è certo. Oggi il Vasto United ha perso il derby contro la Pro Vasto fallendo l'opportunità di portarsi a +5 dalle inseguitrici. Tra le due vastesi è finita 2 a 1 per la squadra ospite. Bomber Pianese e Andrea Carlucci hanno portato la Pro Vasto in vantaggio di due reti già al primo tempo. Nella seconda frazione di gioco, lo United è rimasto in 10 per l'espulsione di Colantonio e a 5 minuti dalla fine è arrivata la rete dei padroni di casa, ma è troppo tardi: lo segna Egidio Marchesani in mischia.

Real Cupello e Aquilotti pareggiano 2 a 2. Per i padroni di casa segnano Kevin Antenucci e Mirko Palazzo, i sansalvesi (che perdono per infortunio il portiere Luca Roberti, sostituito da Tumini in porta) accorciano prima con Denni Menna e al 92'st acciuffano il pareggio che li tiene in corsa per una posizione nei play off con Luca Piccoli.

Resta in corsa anche il Montazzoli che espugna Furci con un rocambolesco 5 a 3. La formazione dell'Alto Vastese passa sul difficile campo grazie alle reti di Massimiliano Novello, Alessandro Porfilio, Marco Zacco, Alessio Di Francesco e un autogol. Ai padroni di casa non bastano i gol di Simone D’Ottavio, Stefano Cianciosi e Antimo Portellini.

Pioggia di gol anche a Scerni nella sfida tra Real San Giacomo e New Robur: 4 a 4. I padroni di casa segnano con Orunesu (doppietta), Mario D'Ercole e Antonino Cognata. Per i gialloblù i gol sono di Giuseppe Sciartilli (doppietta), Martin Suriano e Nicola La Fratta.

Nell'anticipo di ieri il Montalfano si è disfatto del Carpineto Guilmi con un 4 a 1 firmato Paolo Griguoli, ormai capocannoniere indiscusso del torneo (gol ospite di Loris Tracchia su rigore).

L'Audax Palmoli, infine, ha regolato 2 a 1 l'Atletico Vasto. La vittoria dei padroni di casa porta la firma di Caldarone e Riccioni, rete ospite di Gianni Santini.

LA 13ª GIORNATA DI RITORNO

Real Cupello - Aquilotti San Salvo 2-2

Audax Palmoli - Atletico Vasto 2-1

Montalfano - Carpineto Guilmi 4-1 (ieri)

Torrebruna - Lupi Marini 3-0

Furci - Montazzoli 3-5

Real San Giacomo - New Robur 4-4

Vasto United - Pro Vasto 1-2

Riposa Gissi

LA CLASSIFICA

Torrebruna 65 (promossa in Seconda categoria)



Gissi 56

Vasto United 52

Real Cupello 50

Pro Vasto 50



Aquilotti San Salvo 47

Montazzoli 47

Furci 40

New Robur 38

Montalfano 36

Audax Palmoli 30

Atletico Vasto 22

Real San Giacomo 11

Carpineto Guilmi 8

Lupi Marini 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Pro Vasto - Audax Palmoli

Atletico Vasto - Furci

New Robur - Montalfano

Lupi Marini - Real Cupello

Montazzoli - Real San Giacomo

Gissi - Torrebruna

Aquilotti San Salvo - Vasto United

Riposa Carpineto Guilmi