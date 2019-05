Real Casale e Trigno Celenza ai play out. L’Athletic Lanciano perde e conclude al terzo posto

Real Casale e Trigno Celenza si giocheranno la permanenza in Prima categoria ai play out. È il verdetto che ormai era nell'aria da tempo e arrivato ufficialmente oggi con l'ultima giornata di campionato. I giallorossi di Casalbordino li disputeranno in casa grazie alla migliore posizione in classifica. Per loro, la speranza di salvarsi automaticamente è rimasta lontana un solo punto in attesa del recupero della partita di Roccaspinalveti: se oggi i casalesi avessero vinto con il S. Vito avrebbero potuto sperare nella sconfitta dei celenzani per salvarsi grazie ai 10 punti di vantaggio. La trasferta di oggi si è conclusa 2 a 2 con i gol degli ospiti di Persichitti e Di Biase.

Il Trigno Celenza avrebbe dovuto giocare a Roccaspinalveti, ma la forte pioggia ha impedito l'inizio della gara. Ora, si dovranno prima recuperare questi 90 minuti e poi procedere allo spareggio-salvezza.

Per quanto riguarda i play off, risultato finale incredibile tra Palena (che non aveva più speranze di accedervi) e l'ex seconda della classe Athletic Lanciano. I rossoneri hanno perso 5 a 4 scivolando al terzo posto venendo superati dall'Atessa Mario Tano. I gol dei lancianesi sono stati segnati da Chiarini (doppietta), Di Meco e Di Paolo: un'occasione persa per la seconda squadra di Lanciano, in caso di vittoria sarebbe andata direttamente in finale. In semifinale play off l'Athletic riceverà il Rapino; nell'altra semifinale si affronteranno Atessa Mario Tano e Tollese.

Infine, chiude con una sconfitta lo Scerni: 3 a 1 a Tollo (rete scernese di Erragh).

L'ULTIMA GIORNATA

Palena - Athletic Lanciano 5-4

Palombaro - Casalincontrada 5-2

Virtus Ortona - Paglieta 3-0

Pretoro - Atletico Francavilla 2-0 (ieri)

Atessa Mario Tano - Rapino 5-2

S. Vito - Real Casale 2-2

Tollese - Scerni 3-1

Roccaspinalveti - Trigno Celenza rinv.

Riposa Fresa

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 74 (promossa in Promozione)



Atessa Mario Tano 68 (semifinale play off)

Athletic Lanciano 67 (semifinale play off)

Rapino 61 (semifinale play off)

Tollese 60 (semifinale play off)



Palena 55

Roccaspinalveti 49*

Paglieta 47

Palombaro 44

Scerni 40

Casalincontrada 37

Pretoro 36

S. Vito 36

Fresa 34



Real Casale 27 (play out)

Trigno Celenza 18* (play out)



Atletico Francavilla 6 (retrocessa in Seconda categoria)

* una partita in meno

PLAY OFF

Atessa Mario Tano - Tollese

Athletic Lanciano - Rapino

PLAY OUT

Real Casale - Trigno Celenza