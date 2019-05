Play out amari per l’Odorisiana: sconfitta e retrocessione in Terza categoria

L'Odorisiana scende in Terza categoria dopo quattro stagioni in Seconda, tre delle quali disputate da protagonista. La finale play out disputata oggi non ha portato bene ai biancoverdi che hanno perso 2 a 0 in casa dei Draghi San Luca (che ha giocato in casa grazie alla miglior posizione in classifica). Una rete per tempo dei Draghi ha condannato la squadra di Monteodorisio alla retrocessione.

Una stagione difficile quella dell'Odorisiana che in estate ha perso gran parte dei pezzi pregiati che, l'anno scorso, le avevano consentito di giocarsi la finale play off contro il Real Casale.

Nelle ultime giornate, la situazione è stata poi complicata da alcuni infortuni (Lorenzo Menna e il portiere Nicola Mosca) che certo non hanno reso facile il compito.

L'Odorisiana torna in Terza dopo la promozione della stagione 2013/14, qui ritroverà la Virtus Tufillo già retrocessa domenica scorsa avendo terminato all'ultimo posto.

Per quanto riguarda i play off, oggi, il Fossacesia '90 ha battuto in trasferta il Perano per 2 a 0. Domenica prossima, quindi, la finale per salire in Prima e raggiungere la Dinamo Roccaspinalveti sarà contro il Di Santo Dionisio che aveva concluso al secondo posto.