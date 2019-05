Ancora vandalismo in centro storico, nella notte rotto un vaso

Ancora una volta il centro storico è terra di conquista per i vandali. Questa mattina è stato trovato rotto uno dei grandi vasi con gli alberelli di ulivo posizionato nei vicoli di Santa Maria. Non è la prima volta che si verifica un episodio del genere, in passato più volte i vasi sono stati mandati in frantumi. E più volte i residenti hanno lanciato appelli affinchè ci sia maggiore vigilanza nella zona, specie nelle ore notturne dei giorni in cui in centro c'è maggiore presenza di giovani.

Ora, come già successo tante volte, occorrerà rimuovere il vaso rotto e sostituirlo, con un aggravio di spesa per le casse comunali che cresce costantemente. Ogni anno vengono spesi migliaia di euro per riparare i danni causati dai vandali.

Difficile identificare chi ha compiuto tale gesto perchè, nei tanti vicoli del centro storico, mancano le telecamere di videosorveglianza.