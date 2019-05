Vasto Basket battuta da Recanati: sarà decisiva gara 3

La Pallacanestro Recanati batte la Ge.Vi. Vasto Basket e riporta in parità la serie di semifinale playoff del campionato di C silver. A Castelfidardo i biancorossi di coach Gesmundo sono stati sconfitti 68-63 dopo una sfida intensa e che i padroni di casa hanno improntato sulla fisicità. Per tre quarti il match è rimasto in perfetto equilbrio con nessuna delle due squadre che è riuscita ad allungare. Nell'ultimo parziale i vastesi, già privi di Fontaine, non sceso in campo, hanno perso anche Oluic per un colpo al volto che ha costretto il giocatore serbo a recarsi in ospedale per l'applicazione di punti di sutura. Nel finale Recanati è riuscita a guadagnare un minimo vantaggio chiudendo sul 68-63.

In casa biancorossa si guarda ora a gara 3, in calendario domenica 12 maggio alle 19 al PalaBCC. Chi vince andrà in finale contro l'Olimpia Mosciano per continuare ad inseguire la promozione in C Gold.

Pall. Recanati - Vasto Basket 68-63 (19-19, 34-34, 51-51, 68-63)

Pall. Recanati: Cuccoli R. 13, Cuccoli N. NE, Cingolani , Larizza 12, Cingolani 2, Armento 8, Raponi 9, Gjimaj 2, Principi 5, Sabbatini NE, Ottaviani 9, Pezzotti 8. All. Pesaresi

Vasto Basket: Flocco , D'Annunzio NE, Dipierro 2, Di Tizio 15, Di Rosso 2, Ierbs , Ucci 16, Oluic 10, Cimpaglia 2, Peluso 9, Cicchini NE, Ianuale 7. All. Giovanni Gesmundo