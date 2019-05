Tifo, ma non solo: il Milan Club "Peppino Cieri" di Palmoli su Tuttosport

Piccola ribalta nazionale per il Milan Club "Peppino Cieri" di Palmoli al quale, oggi, il quotidiano torinese Tuttosport dedica un'intera pagina della rubrica "Viaggio nell'Italia rossonera" firmata dal giornalista Pietro Mazzara.

La scelta del quotidiano sportivo è dovuta all'alto numero di tesserati (398) per un comune così piccolo (di poco sotto i mille abitanti). Nell'articolo principale il vicepresidente Leonardo Maiale ripercorre la storia del club che, nato a casa di uno dei tifosi milanisti del paese, è andato ingrandendosi fino alla soglia dei 400 affiliati. Non tutti, ovviamente, sono di Palmoli. Tuttosport per questo lo definisce "il club delle tre regioni". Oltre a essere un punto di riferimento per i tifosi rossoneri del Vastese (come accade più o meno per quello dell'Inter di Roccaspinalveti, secondo al mondo per numero di iscritti), il Milan Club di Palmoli ha tesserati anche nei comuni del Molise e addirittura della Puglia.

Le trasferte all'attivo quest'anno sono 20 con viaggi anche all'estero per le sfide di Europa League e la collaborazione con gli altri gruppi abruzzesi è frequente. I numeri del club sono promettenti nonostante la stagione non proprio esaltante dei rossoneri; anche questa controtendenza rispetto ad altre associazioni che accusano un calo negli abbonamenti è stata messa in evidenza da Mazzara.

L'organigramma della società vede alla presidenza Michael Di Rienzo, Maiale come vice e Luca Barisano segretario. Quest'ultimo dice a zonalocale.it: "Per noi è stata una grande soddisfazione e inizialmente qualche dubbio su chi ci stava contattando l'abbiamo avuto perché ci è sembrato strano che rintracciassero un paese così piccolo. Il nostro obiettivo, oltre ovviamente a tifare il Milan, è anche quello di far conoscere Palmoli e il territorio. Ci stiamo riuscendo grazie ai tanti tesserati che ringraziamo uno per uno e a vari contatti che in ogni paese fungono da rappresentanti del club. Anche a loro rivolgiamo un particolare ringraziamento".

La passione per il Milan e il calcio sconfina anche nella solidarietà. Durante l'estate, da qualche anno, il Milan Club di Palmoli organizza un triangolare con l'Inter Club di Roccaspinalveti e lo Juventus Club di San Salvo in memoria di Peppino Cieri, storico tifoso e, soprattutto, amico scomparso sei anni fa, a 40 anni, a causa di un tumore. Il ricavato della giornata viene devoluto all'Airc.