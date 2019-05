Discariche, Civeta e stoccaggio gas: incontro pubblico con i candidati sindaco di Cupello

Mercoledì 15 maggio, alle 17.30 nella sala consiliare, i candidati sindaco di Cupello si confronteranno su alcuni dei temi più discussi di quest'ultimo periodo nel territorio: le discariche del Civeta (di cui la terza, gestita dalla Cupello Ambiente, è ancora sotto sequestro e una quarta di iniziativa privata è in progetto nella stessa zona) e lo stoccaggio del gas "Fiume Treste" a Montalfano.

L'iniziativa è stata proposta dal Comitato in difesa del comprensorio vastese che ha invitato i tre pretendenti alla successione di Manuele Marcovecchio e Fernando Travaglini: Roberta Boschetti (Risposta civica per Cupello), Camillo D'Amico (Insieme per Cupello) e Graziana Di Florio (Eccoci Cupello).

A moderare l'incontro sarà Augusto De Sanctis del Forum H2O Abruzzo.