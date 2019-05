"Il Tar non ha deciso sulla legittimità del concorso. Confidiamo nell’esito finale del giudizio"

"La revoca della sospensiva è stata disposta dal Consiglio di Stato solo per motivi attinenti al periculum e non per le questioni di diritto".

Lo precisa l'avvocato Arnaldo Tascione, legale del direttore d'orchestra Mihai Ungureanu, dopo che l'amministrazione comunale di Vasto ha diramato un comunicato stampa sull'esito del giudizio di secondo grado sulla sospensiva relativa al concorso per la direzione artistica del nuovo Polo culturale Città del Vasto.

"Riguardo alle questioni di diritto - afferma Tascione - il problema della verosimiglianza dell'illegittimità del concorso, conclusosi a favore di Bellafronte, già dichiarata dal Tar Abruzzo, non pare inficiata in alcun modo dai giudici di Palazzo Spada. Nulla, pertanto, al di là di ciò che in modo azzardato sostiene la parte avversa, porta ad escludere il buon esito del giudizio definitivo e di merito su cui, è bene rammentarlo, il Tar dovrà ancora esprimersi il 19 dicembre".