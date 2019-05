La Vasto Basket torna in campo contro Recanati e va a caccia della finale

La Ge.Vi. Vasto Basket torna in campo questa sera e punta a chiudere la serie di semifinale playoff della C silver. I biancorossi di coach Giovanni Gesmundo, dopo il successo ottenuto in gara1 con Recanati [LEGGI], saranno di scena a Castelfidardo - dove il Recanati gioca le sue partite casalinghe - con l'obiettivo di vincere anche questa seconda partita e guadagnarsi così l'accesso alla finale da cui uscirà la squadra che salirà in C Gold.

La sfida di domenica al palazzetto di via dei Conti Ricci è stata combattuta a lungo ma, alla fine, Ierbs e compagni sono riusciti ad avere la meglio e ora possono guardare con ottimismo alla partita in terra marchigiana. "Siamo pronti per questo appuntamento - commenta il direttore sportivo della Vasto Basket, Luigi Cicchini - e scenderemo in campo con l'obiettivo di vincere e chiudere la serie.

La squadra sarà accompagnata da un bus di sostenitori che non sono voluti mancare a questo appuntamento. Ci auguriamo di vivere una serata positiva e tornare a casa con l'accesso alla finale in tasca. Qualche giocatore è ancora alle prese con dei fastidi fisici ma coach Gesmundo saprà dosare l'impiego di tutti per dare il massimo in questo rush finale".

Per la finale si è già qualificata l'Olimpia Mosciano che, ieri sera, ha battuto anche in gara 2 l'Urbania. "Vogliamo essere protagonisti di una finale tutta abruzzese - continua Cicchini - che rappresenterebbe un motivo di orgoglio per la pallacanestro regionale ma con l'obiettivo ben chiaro di voler salire in C Gold". Prima, però, bisogna superare Recanati, provandoci già da questa sera. Palla a due alle 21.15 a Castelfidardo.