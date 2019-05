Festa della mamma, l’azalea della ricerca per sostenere le attività dell’Airc

Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma, i volontari Airc (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) saranno in 3700 piazze italiane per raccogliere fondi per sostenere la ricerca sul cancro. Nei banchetti ci sarà l'azalea della ricerca, acquistabile con un contributo di 15 euro per permettere all'associazione di portare avanti i progetti di ricerca.

Anche a Vasto il Comitato locale si è organizzato con i banchetti dove verranno distribuite le azalee. Domenica ci saranno due postazioni dove sarà possibile acquistare le azalee: nel Conad Superstore - Centro del Vasto in via Cardone e in piazza Rodi, a Vasto Marina, presso l'edicola "Il chiosco" di Pierpaolo Tognoni.

"I volontari Airc vi aspettano con le azalee così da fare un bel regalo alle mamme e, allo stesso tempo, sostenere la ricerca sul cancro".

Per conoscere tutte le piazze in cui ci sarà l'azalea della ricerca - CLICCA QUI