Acceso litigio in corso Garibaldi, una persona finisce in ospedale

Una persona è finita in ospedale a seguito di un episodio di violenza avvenuto in corso Garibaldi, nel centro di Vasto. E' successo oggi, alle 19,30 circa, lungo la trafficata via principale della città, sul marciapiede che rasenta la corsia in salita.

Due uomini, per motivi al momento non noti, hanno discusso in maniera accesa mentre erano in strada venendo poi a contatto. Sono stati attimi concitati in cui alcuni testimoni riferiscono di aver visto spuntare anche un martello. Uno dei due coinvolti si è poi allontanato a piedi, l'altro in un'auto con cui è stato accompagnato al pronto soccorso.

Sul posto, allertate dai passanti, sono giunti una volante del commissariato e una pattuglia di carabineri. Gli agenti del commissariato hanno raccolto informazioni ed elementi utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sarà il referto medico, dopo che il ferito sarà stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, a dare ulteriori dettagli circa l'episodio. Accanto al marciapiede su cui è avvenuto il fatto, gli investigfatori hanno trovato un'auto con un finestrino spaccato.

Per diversi minuti - durante lo svolgersi dell'episodio e l'intervento delle forze dell'ordine - il traffico veicolare lungo corso Garibaldi ha subito leggeri rallentamenti.