"Fase rem", ecco il videoclip di Alessandro Capezio e Nicola Falasca

E' online da qualche giorno Fase Rem, videoclip del brano di due giovani vastesi Alessandro Capezio - alias FraCapo - e Nicola Falasca - alias NYKY. A curare le riprese e la regia del videoclip, girato a Vasto, è stato un altro giovane, Simone Tittaferrante.

I due giovani, legati dalla comune passione per la musica, hanno deciso di dare "sostanza" alla loro vena creativa registrando il brano nel Loft Studio di Vasto. Dopo l'uscita su YouTube, per i due giovani arriverà la pubblicazione sulle altre piattaforme digitali. E, nei prossimi mesi, continueranno a produrre la loro musica con il supporto di tanti amici che li seguono e danno loro spunti per nuove canzoni.