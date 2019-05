Catia Di Fabio (Nuovo Agire): "siAmo Monteodorisio esclusa per un suo errore"

Sul ricorso di siAmo Monteodorisio potrebbe arrivare domani la decisione del Tar di Pescara [LEGGI]. Nel frattempo, quanto accaduto alla lista capeggiata da Daniele Molisani anima il dibattito politico.

Sull'argomento interviene la lista Nuovo Agire che non si è costituita contro il gruppo di centrosinistra. La candidata sindaco Catia Di Fabio dice "La lista di centrosinistra è stata esclusa, salvo riammissione, per non aver rispettato la norma che prevede un numero massimo di firme dei presentatori. Un errore tutto loro, un mancato rispetto delle regole che normano la presentazione delle liste. Avevamo auspicato e continuiamo ad auspicare la riammissione della lista stessa, perché ci piacerebbe sconfiggerla sul campo, con le idee e con i voti: tanto che la nostra squadra non si è costituita contro 'siAmo Monteodorosio', al momento della notifica dell’esclusione, come invece la legge ci avrebbe ben consentito, andando a dare man forte alla esclusione e quindi alla nostra facile corsa verso la vittoria. Poiché crediamo nel confronto elettorale, e perché i cittadini tutti di Monteodorisio potessero e possano scegliere il progetto migliore, abbiamo scelto di non ‘infierire’. Restiamo in attesa della decisione sulla riammissione o meno della lista degli avversari, senza per questo risparmiarci nel raccontare al nostro paese che è la nostra lista ad avere le capacità e le idee chiare sul futuro di Monteodorisio".