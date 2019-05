Ospedale, ancora cumuli di rifiuti: inascoltata la richiesta della Asl

La situazione non è migliorata. La foto che pubblichiamo è stata scattata ieri.

Nonostante le richieste della Asl, non è aumentata la frequenza del ritiro dell'immondizia dal deposito di stoccaggio dell'ospedale di Vasto, nella zona dell'obitorio.

"Al Comune e alla società che gestisce lo smaltimento è stata già fatta presente l'insufficienza dei cassonetti a disposizione del presidio, così come per il ritiro sarebbe necessario qualche passaggio in più rispetto al normale calendario", faceva presente la Direzione dell'azienda sanitaria [LEGGI] dopo che, il 9 aprile, Zonalocale aveva pubblicato delle foto scattate da un utente [LEGGI].

I rifiuti, però, sono di nuovo accatastati fuori dai cassonetti, insufficienti a contenerli tutti. Ne servono altri, oltre a uno smaltimento più frequente.