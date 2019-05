Elezioni del Consiglio nazionale Anps, Marzella presidente del Comitato elettorale

Prestigioso incarico per Matteo Marzella, presidente dell'Anps (Associazione nazionale polizia di Stato) di Vasto.

Marzella, che per oltre trent'anni ha prestato servizio nel Commissariato di Vasto con il grado di sostituto commissario, "è stato nominato presidente del Comitato elettorale nell'ambito del Consiglio nazionale Anps tenutosi a Cervia dal 3 al 5 maggio", spiega Giuseppe Cervellini, vice presidente della sezione vastese del sodalizio. "Nel vuoto istituzionale di tutte le cariche dell'associazione, in attesa dei risultati elettorali, il commissario in congedo Matteo Marzella ha ricoperto l'incarico di vertice dell'Anps nazionale".