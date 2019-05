Vasto, D’Alessandro e Cappa costituiscono il gruppo "Lega Salvini Abruzzo" in consiglio comunale

Alessandra Cappa (eletta in Unione per Vasto) e Davide D'Alessandro (eletto in Vasto 2016, per lui è un ritorno sul carroccio) formano il gruppo consigliare Lega Salvini Abruzzo all'interno dell'assise civica di Vasto. "In questo ultimo anno di intenso lavoro, fianco a fianco, sempre al servizio dei cittadini vastesi – spiegano – abbiamo valutato attentamente quanto fosse importante la costituzione di un Gruppo Lega in consiglio comunale. Oggi riteniamo che il momento sia arrivato poiché non basta unire i pensieri e le forze, ma è decisivo farlo all’interno di una cornice, quale quella della Lega, appunto, che ora è strutturata e organizzata a tutti i livelli (locale, provinciale, regionale e nazionale) per consentire a chi fa politica di incidere notevolmente con le proprie proposte. Ci siamo divisi compiti e settori perché nessuno è in grado di fare tutto, ma il lavoro di squadra è garanzia di successo, in perfetto stile Lega. Il nostro è certamente un lavoro quotidiano e di prospettiva, in attesa che anche Vasto, alla prima occasione utile, volti pagina dopo tanti anni di amministrazione di sinistra, amministrazione inefficace e deludente per le moltissime promesse fatte e non mantenute. Continueremo a svolgere il nostro ruolo di opposizione che non mira a distruggere, ma a ricercare forme ampie di consenso per fare le cose e per cambiarle. Non c’è politica senza proposta. Nell’ultimo anno abbiamo ottenuto alcuni risultati di rilievo, costringendo l’amministrazione a prendere atto della bontà delle nostre posizioni, pur non ammettendolo. Sull’ospedale, sul tribunale, sul dissesto delle strade, sui problemi del commercio e del turismo, sulle difficoltà dei minori, delle disabilità, degli anziani e delle famiglie, sulle questioni della scuola, della polizia municipale, del porto e di Vasto Marina, sui temi della cultura, abbiamo avuto una presenza costante e decisiva. Ringraziamo per la fiducia il segretario regionale, Giuseppe Bellachioma. Il partito, da lui guidato in Abruzzo, cresce in ogni singolo Comune a livello esponenziale. Noi siamo impegnati a Vasto e su Vasto. All’interno del consiglio comunale, da oggi, le due voci diventano un’unica voce per farla sentire più chiara e più forte a tutti i cittadini vastesi che ci stimolano, che ci chiedono di rilanciare la sfida, di essere uniti per preparare la svolta, il cambiamento e la vittoria mancanti, ormai, da troppi anni".

Davide D’Alessandro assume la funzione di Capogruppo, Alessandra Cappa di vicecapogruppo.

Per quanto riguarda le Commissioni consiliari:

Commissione Vigilanza: Davide D’Alessandro effettivo, Alessandra Cappa supplente

Commissione Bilancio e Sviluppo economico: Davide D’Alessandro effettivo, Alessandra Cappa supplente

Commissione Affari sociali e Concessione tributi: Davide D’Alessandro effettivo, Alessandra Cappa supplente

Commissione Assetto ed Utilizzazione del territorio: Alessandra Cappa effettivo, Davide D’Alessandro supplente

Commissione Affari generali e istituzionali: Alessandra Cappa effettivo, Davide D’Alessandro supplente