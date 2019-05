Superorange e Serie C: week end da incorniciare per la Promo Tennis

Fine settimana di risultati positivi per la Promo Tennis. Sabato, ha partecipato alle finali a squadre della categoria Superorange, dove si sono sfidate le otto rappresentative che avevano superato la fase provinciale. La squadra della Promo Tennis formata da Nicholas Totaro, Vittoria Totaro, Mattia Rodogna e Davide Fortunato si è classificata al terzo posto.

Ieri, invece, si sono disputate le finali individuali maschili e femminili e la squadra vastese era presente con cinque atleti. Vittoria Totaro ha vinto la categoria Under 8 Red, nella Super Orange Under 11 erano qualificati Davide Fortunato, Mattia Rodogna e Nicholas Totaro per il Maschile ed Emily Di Lello per il Femminile. Totaro si è classificato al 3° posto, Emily Di Lello al 2° Posto del tabellone secondario.

Grande la soddisfazione da parte dello staff tecnico composto da Marco La Verghetta, Nicola Troiano e Angelo Ciancaglini e di tutta la dirigenza.

Risultati positivi anche quelli della settimana scorsa per la serie C. Dopo sei salvezze consecutive, infatti, la Promo Tennis, nella prima volta nella sua storia ventennale, raggiunge l'obiettivo stagionale qualificandosi ai quarti di finale.

L'impresa è riuscita grazie al pareggio di ieri fuori casa contro l'Asd Prati 37 per 3-3, trascinati da Angelo Ciancaglini e Alessandro Dell'Ospedale che hanno vinto sia singolo che doppio.

I match:

1) Dell'Ospedale - Sciulli 2-0

2) Falcucci - Rava 1-2

3) Ciancaglini - Berarducci 2-0

4) Troiano - Savini 0-2



Doppi:

Ciancaglini/Dell'Ospedale vs Berarducci/Rava 2-0

Troiano/Falcucci vs Sciulli/Savini 0-2

Il prossimo appuntamento è per i quarti di finale domenica 19 maggio al CT Pescara.