San Salvo, quarto ingresso nella Lega: Carla Esposito

Dopo Tony Faga, Carla Esposito. Cresce il numero di consiglieri comunali di San Salvo che aderiscono alla Lega. L'ultima in ordine di tempo è Carla Esposito che era entrata nell'assise civica in quota San Salvo Città Nuova. La consigliera è la quarta amministratrice che abbraccia Salvini, solo due settimane fa era toccato a Tony Faga eletto nella stessa lista civica. Ancora prima la stessa scelta era stata fatta da Emanuela De Nicolis (Per San Salvo) e il sindaco Tiziana Magnacca.

Ora, com'è accaduto a Vasto, potrebbe essere formato il gruppo consigliare leghista. Il coordinatore cittadino Vitale Torino dice: "La Esposito si riconosce nei valori, nelle idee e nei programmi della Lega e già ieri era presente al gazebo in piazza Papa Giovanni XXIII per la raccolta firme sulla proposta di legge del nostro partito. La sua adesione è stata accolta ben volentieri dal coordinamento cittadino, vero regista e ispiratore di questa scelta, a cui va riconosciuto il merito di lavorare sodo e in maniera proficua. La Lega Salvini Abruzzo di San Salvo sta crescendo giorno per giorno in provincia. Il coordinamento cittadino ringrazia i commissari provinciali che, insieme al coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma hanno dato il benestare per questa nuova adesione che arricchisce la squadra".