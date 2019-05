Cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, la escape room della Consulta giovanile

In occasione del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, la Consulta Giovanile di Vasto ha organizzato il 9 e 10 maggio 2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 un'Escape Room presso la sede del Centro Socioculturale Enrico Berlinguer, in via Anelli 71". Lo annuncia una nota del municipio. "Escape Room è un gioco di logica dove i concorrenti dovranno collaborare per risolvere enigmi o indovinelli basati sulle opere del più grande inventore italiano. Si può giocare massimo in cinque persone con un tempo limite di trenta minuti".



“L’idea è nata durante una delle nostre riunioni - afferma il presidente della Consulta, Mario Enrico Testa - ed è piaciuta subito a tutti. È un modo per fare cultura divertendosi ed un’occasione per celebrare questo anniversario giocando con gli aspetti misteriosi delle opere di Leonardo da Vinci citate in vari film e documentari. Vi invitiamo, dunque, a partecipare per tentare di risolvere tutti gli enigmi e ritrovare la Monna Lisa perduta”.



“L’obiettivo dell’iniziativa - conclude l’assessore alle Politiche giovanili Paola Cianci - è quello di stimolare la mente e l’intuito attraverso il gioco di squadra in quanto la collaborazione di tutti i partecipanti è un fattore indispensabile per completare con successo il gioco. Una bel momento per ritrovarsi insieme tra ragazzi superando gli individualismi che troppo spesso ci impone la società di oggi, nello spirito di integrazione e europeismo che furono la cifra maggiore del genio di Leonardo”.