Trionfo Dinamo Roccaspinalveti: 5 a 0 in trasferta e storica vittoria del campionato

La Dinamo Roccaspinalveti centra all'ultima giornata una storica promozione in Prima categoria. I biancoverdi dilagano in trasferta a Roccascalegna e lasciano a -4 il Di Santo Dionisio oggi fermato dalla Sansalvese sullo 0 a 0. La formazione allenata da mister Grimaldi corona così una stagione che sin dall'inizio – grazie all'importante campagna acquisti della società presieduta da Trofino – ha avuto l'impronta dei roccolani.

Dopo una prima parte da protagonista indiscussa, la Dinamo aveva registrato un lieve rallentamento alla ripresa del campionato dopo le vacanze natalizie, ma domenica dopo domenica ha saputo riguadagnare il terreno perduto lasciandosi alle spalle Di Santo Dionisio, Perano e Fossacesia. Importanti gli innesti estivi in avanti di Luciano e Di Matteo poi fermato da un lungo infortunio; a rimpiazzarlo egregiamente è stato Ruggero Grimaldi che nel 5 a 0 odierno ai danni dell'Atletico Roccascalegna ha segnato una tripletta. La giusta fine della cavalcata vincente è stata completata da Simone Bruno e il solito Luciano.

A Roccaspinalveti sarà una serata di festeggiamenti, poi si inizierà a pensare alla prossima stagione quando andrà in scena per la prima volta il derby con l'altra squadra del paese.

Per quanto riguarda le altre formazioni del Vastese, ieri il San Buono ha perso 5 a 3 a Castelfrentano. Il Carunchio oggi ha travolto la Virtus Tufillo già retrocessa con un netto 6 a 1 firmato da: Buba Baldeh autore di ben 4 gol, Samba Fabakary e Christian Ritrivi. Gol della bandiera per i biancoblu di Iacovitti.

L'Odorisiana già rassegnata a disputare i play out ha perso 2 a 0 con il Fossacesia. Per restare in Seconda dovrà vincere in trasferta contro i Draghi San Luca.

LA 15ª GIORNATA

Perano - Casalanguida 1-0

Sansalvese - Di Santo Dionisio 0-0

Atletico Roccascalegna - Dinamo Roccaspinalveti 0-5

Fossacesia 90 - Odorisiana 2-0

Virtus Castel Frentano - San Buono 5-3

Tornareccio - Sporting Altino 1-3

Carunchio - Virtus Tufillo 6-1

Draghi San Luca - Virtus Rocca San Giovanni 3-0

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 70 (promossa in Prima categoria)



Di Santo Dionisio 66 (in finale play off)

Perano 65 (semifinale play off)

Fossacesia '90 62 (semifinale play off)



Sporting Altino 55

Virtus Castel Frentano 49

Casalanguida 43

Sansalvese 40

San Buono 36

Virtus Rocca San Giovanni 34

Tornareccio 33

Carunchio 31

Atletico Roccascalegna 27



Draghi San Luca 26 (play out)

Odorisiana 22 (play out)



Virtus Tufillo 17 (retrocessa in Seconda categoria)

SEMIFINALE PLAY OFF

Perano - Fossacesia '90

PLAY OUT

Draghi San Luca - Odorisiana