Torrebruna: altri tre punti pesantissimi. Vittorie importanti di Gissi, United e Pro Vasto

Il big match più atteso della giornata (conclusosi intorno alle 21.30 e giocato a Vasto) vede ancora una volta uscire vincitrice la squadra granata capolista del campionato. Il Torrebruna vince contro gli Aquilotti San Salvo per 2 a 0 e a tre giornate dalla fine del campionato mantiene i sei punti di vantaggio sul Gissi che insegue. Davanti a un pubblico da categoria superiore, i granata si sono imposti con un gol per tempo siglati da Dario Lella e Mario Marianacci. I sansalvesi allenati da mister Bolognese scivolano momentaneamente fuori dalla zona play off a -1 dalla Pro Vasto.

Compito facile per i gissani quello di oggi. In trasferta a Torino di Sangro contro i Lupi Marini i giallorossi si impongono con un 3 a 0 firmato da Vincenzo Fitti, un eurogol di Andrea Nanni da centrocampo e Angelo Marcianelli.

Il Vasto United vince senza problemi il derby contro l'Atletico. Abdoul Doan porta in vantaggio gli ospiti già al 5'pt su calcio di punizione, raddoppia poi Davide Di Ninni e Giulio Di Vieste ed Egidio Marchesani fissano il risultato sul 4 a 0 già nel primo tempo. Nella ripresa arrivano il quinto gol di Giuseppe Frasca e la rete della bandiera per l'Atletico di Andrea Budano; 5 a 1 il finale.

Nella sfida play off di ieri tra Pro Vasto e Real Cupello sono i biancorossi a spuntarla di misura. Gli ospiti non hanno demeritato prendendo anche una traversa con Basso Colonna. La svolta della partita arriva al 73'st con una punizione di Raspa che pesca in area Momo che, dopo un rimbalzo, segna al volo una bellissma rete. I vastesi così accorciano sui cupellesi che ora sono a +2.

Il Montazzoli fallisce l'occasione per avvicinare i piani alti pareggiando in casa 1 a 1 con l'Audax Palmoli. Per la formazione dell'Alto Vastese segna Alessio Di Francesco, per i palmolesi Carlo Bolognese.

Le New Robur si disfa del Furci con un perentorio 4 a 1. Davide Magnacca segna una doppietta, poi vanno in gol anche Marco Caruso e Francesco Bellisario. Il Furci, a corto di sostituzioni, ha segnato l'unica rete con Andrea Franchella su calcio d'angolo battuto da Cunicella.

Chiude la giornata il 3 a 0 a tavolino del Carpineto Guilmi sul Real San Giacomo. Gli scernesi non si sono presentati, così i padroni di casa hanno avuto l'opportunità di consolidare il penultimo posto.

Il finale di campionato si preannuncia avvincente: domenica prossima il Gissi riposerà, poi, il 19, il Torrebruna andrà proprio in casa dei giallorossi per riposare all'ultima giornata. Domenica prossima, inoltre, andrà in scena un altro derby d'alta classifica tra Pro Vasto e United.

LA 12ª GIORNATA DI RITORNO

Montazzoli - Audax Palmoli 1-1

New Robur - Furci 4-1

Pro Vasto - Real Cupello 1-0 (ieri)

Carpineto Guilmi - Real San Giacomo 3-0 (a tavolino)

Aquilotti San Salvo - Torrebruna 2-0

Lupi Marini - Gissi 0-3

Atletico Vasto - Vasto United 1-5

Riposa Montalfano

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Torrebruna 62



Gissi 56

Vasto United 52

Real Cupello 49

Pro Vasto 47 (ieri)



Aquilotti San Salvo 46

Montazzoli 44

Furci 40

New Robur 37

Montalfano 33

Audax Palmoli 27

Atletico Vasto 22

Real San Giacomo 13

Carpineto Guilmi 8

Lupi Marini 4

LA PROSSIMA GIORNATA

Real Cupello - Aquilotti San Salvo

Audax Palmoli - Atletico Vasto

Montalfano - Carpineto Guilmi

Torrebruna - Lupi Marini

Furci - Montazzoli

Real San Giacomo - New Robur

Vasto United - Pro Vasto

Riposa Gissi