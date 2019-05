La pista ciclabile di Lebba come una discarica. Guardie ecologiche: "Rifiuti sotterrati"

Tonnellate di immondizia. Rifiuti ingombranti e altamente inquinanti, "alcuni dei quali sotterrati". Marco Cannarsa, responsabile provinciale della Geav (Guardie ecologiche ambientali volontarie) traccia il bilancio della Giornata ecologica organizzata dall'associazione. All'iniziativa hanno aderito i gruppi #iononstoaguardare e #seidivastose. La Pulchra spa, la scietà che gestisce la raccolta differenziata a Vasto, ha messo a disposizione guanti, sacchi e ritirato il pattume raccolto dai volontari.

"Abbiamo riempito una cinquantina di sacchi", racconta Cannarsa. "Abbiamo trovato, nascosti nella vegetazione e, in certi casi, anche sotterrati rifiuti di ogni genere: perfino un frigorifero, bombole, laterizi, giocattoli e una gran quantità di pannolini. Vorrei ringraziare uno a uno tutti i volontari, a partire da Mauro Frasca, volontario vero, i ragazzi di #iononstoaguardare e di #seidivastose, Stefano Taglioli del Wwf, la giornalista Anna Bontempo per la sua grande sensibilità sul tema ambientale e l'assessora all'Ambiente, Paola Cianci, per la presenza all'iniziativa".