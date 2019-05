Oggi a San Salvo il "Concerto di Primavera" dell’orchestra giovanile “Musica in Crescendo”

In calendario il Concerto di Primavera dell’Orchestra giovanile “Musica in Crescendo” sezione junior che si terrà sabato 4 maggio alle ore 18.00 nella chiesa di San Giuseppe a San Salvo con la direzione del maestro Angelo Lalla.

“Un evento da non perdere – evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca – per ascoltare della buona musica eseguita con bravura e passione dai giovani musicisti di ‘Musica in Crescendo’ che è diventata una vera officina dove si formano talenti. Mi auguro che la Città risponda in maniera numerosa per un programma di sala che saprà, come sempre, emozionarci”.

L’orchestra eseguirà brani didattici e tratti dalle colonne sonore di film e dal repertorio della musica classica. Il concerto è inserito nel cartellone della “Primavera della Cultura” predisposto dall’assessorato alla Cultura. L’assessore alla Cultura Maria Travaglini annuncia che alla fine di maggio l’Orchestra giovanile “Musica in Crescendo” si esibirà al Museo nazionale di San Martino a Napoli.