Emergenza cinghiali, Angela Pennetta lancia il comitato: "La politica intervenga"

Dopo il comitato per la difesa del Tribunale di Vasto, l'avvocato Angela Pennetta ne fonda un altro: quello "per affrontare concretamente i pericoli e i problemi serissimi dovuti alla presenza non più accettabile del prolificarsi dei cinghiali".

"Sono arrivati - dice la professionista - dentro alle case delle persone. Di recente, ho comprato una macchina. Una compagnia assicurativa mi ha proposto un'assicurazione contro i danni causati dai cinghiali. È una novità assoluta, che esiste da poche settimane e denota quanto sia elevato il pericolo di incidenti stradali causati da animali selvatici che, inoltre, causano danni pesantissimi alle coltivazioni.

Sto costituendo questo comitato e già mi sono giunte molte richieste di adesione. Studieremo le iniziative da intraprendere, tra cui una raccolta di firme. Dobbiamo farci sentire, perché la politica deve intervenire per risolvere questo serio problema. Manifesteremo a Chieti. Chi è interessato può rivolgersi a me direttamente al mio numero 3472661997. Preferibilmente con messaggi watsapp, ovviamente lasciando nome e cognome. Io - conclude Angela Pennetta - ci metto sempre la faccia".