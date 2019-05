Approvato regolamento della videosorverglianza, bocciati tutti gli emendamenti dell’opposizione

Diretta streaming: VIDEO

22 - Approvati il documento della maggioranza sul Civeta (non passa, invece, quello dell'opposizione) e il regolamento della videosorveglianza, sul quale il centrosinistra ha bocciato tutti gli emendamenti delle minoranze. Termina la seduta, rinviati al prossimo Consiglio 4 degli 8 punti all'ordine del giorno.

18 - In corso il dibattito sul Civeta. In precedenza, alla ripresa pomeridiana dei lavori, lunga riunione della conferenza dei capigruppo, ma l'accordo tra maggioranza e opposizione non c'è. I documenti rimangono due. Contrapposti.



12.00 - Critica l'opposizione sulla scelta del rinvio. Il consigliere D'Elisa aveva chiesto in aula lo spostamento in altra data e non lo slittamento di qualche ora.

Sulla vicenda sono intervenuti anche i consiglieri D'Alessandro e Cappa che annunciano la loro assenza: "Quanto avvenuto questa mattina all'interno dell'aula Vennitti, all'inizio del consiglio comunale, ha a che fare più con il brigantaggio politico che con il rispetto delle istituzioni. Il presidente del consiglio si è assunto una grave responsabilità facendo votare, a colpi di maggioranza, inversione di punti e rinvio alle 15, causa una inaugurazione che, per quanto nobile, andava gestita in modo diverso. Il consiglio comunale non può essere derubricato a un mero accidente e, soprattutto, non può essere messo in subordine o calpestato da niente e nessuno. Purtroppo a nulla sono valse né la richiesta del consigliere d'Elisa, vicepresidente, di rinviare il tutto ad altra data né la durissima critica rivolta al presidente e alla maggioranza dal consigliere Laudazi. A fronte dell'arroganza e del brigantaggio politico non ci resta che stigmatizzare questo inaccettabile comportamento con l'assenza. Se la maggioranza ritiene di poter fare da sola, si faccia da sola anche questo consiglio, nato male e gestito peggio.

9.30 - Rinviata alle 15 per la concomitante cerimonia delle foibe, la discussione sulla questione rifiuti, il punto più importante all'ordine del giorno del Consiglio comunale di Vasto, che si è riunito a partire dalle 9, su seconda convocazione diramata dal presidente, Mauro Del Piano.

L'ORDINE DEL GIORNO - Ecco i temi di cui di discuterà nell'aula Vennitti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti del 25 marzo e 3 aprile 2019;

2. Questioni CIVETA: Problemi inerenti la discarica dei rifiuti del Consorzio CIVETA -Situazione organizzativa e funzionale Consorzio CIVETA – Provvedimenti.

3. Interrogazioni ed Interpellanze

- Interrogazione presentata il 18.03.2019, n. 15784 di prot., dai consiglieri comunali Marco Gallo e Dina Nirvana Carinci in merito a “ Inquinamento acustico” ;

- Interpellanza presentata il 01.04.2019, n.18985 di prot., dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in merito a “ Congestione traffico zona scuole”;

- Interpellanza presentata il 01.04.2019, n.18985 di prot., dai consiglieri Vincenzo Suriani e Francesco Prospero in merito a “ Terme Romane di Via Adriatica”;

- Interrogazione presentata il 01.04.2019, n. 19032 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro in merito a “ Biblioteca di Palazzo Mattioli” ;

- Interrogazione presentata il 10.04.2019, n. 21114 di prot., dai consiglieri comunali Marco Gallo e Dina Nirvana Carinci in merito a “ Compostaggio domestico”;

4. Regolamento per la disciplina della videosorveglianza;

5. Esternalizzazione della gestione degli impianti sportivi del parco “ Muro delle Lame”

Provvedimenti;

6. Proposta di documento del Partito Radicale;

7. Mozione presentata il 28 marzo 2019, n. 18195 di prot., dal consigliere Davide D’Alessandro inerente la collocazione del Crocifisso nell’obitorio del cimitero della Città del Vasto;

8. Mozione presentata il 1° aprile 2019, n. 19031 di prot., dai consiglieri Davide D’Alessandro e Alessandra Cappa in merito a “ Riduzione canoni di affitto strutture culturali”.