Bandiera Blu, oggi la consegna. Per Vasto è la 16ª consecutiva, record per San Salvo: 22ª

Vasto e San Salvo si confermano località turistiche col mare pulito. Lo certifica la Bandiera Blu 2019. Anche in questa estate, il vessillo con cui la Fee, fondazione per l'educazione ambientale, premia città e paesi che si distinguono per pulizia delle acque di balneazione, politiche ambientali e servizi. Oggi a Roma la cerimonia di consegna.

"La Bandiera Blu - spiega la Fee - è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile.

Bandiera Blu è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale".

I criteri di assegnazione sono di quattro tipi: educazione ambientale, pulizia delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza.

Esulta l'assessora all'Ambiente del Comune di Vasto, Paola Cianci: "L’eccellente qualità delle acque rilevate dall’Arta in vari punti dei 16 di costa vastese - ha dichiarato l"assessore alle Politiche ambientali, è un biglietto da visita che ancora una volta ci porta ad essere il fiore all’occhiello dell’Abruzzo dal punto di vista ambientale. Ricevere questa bella notizia alla vigilia della consegna della Bandiera Blu ci fa ben sperare in un futuro sempre piu sostenibile per la nostra città".

Se Vasto e Salvo rimangono tra le località dal mare pulito, poco più a sud preoccupano le condizioni delle acque marine di altre località balneari: in Molise perdono la Bandiera Blu Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli. A conquistare il vessillo è solo Campomarino.