"Il parcheggio del lungomare nord è un campo di battaglia. Vasto impreparata alla stagione estiva"

Da un nostro lettore, Piermario Angelini, riceviamo e pubblichiamo:



"Con la pioggia ed il freddo di questi giorni qualcuno dice che l'estate stia tardando ad arrivare; forse, invece, sta temporeggiando appositamente per non trovarci impreparati. Ai cittadini sorgono diverse domande: saremo in grado di offrire servizi di spessore? Pensiamo di essere davvero pronti? Forse lo siamo, se intendiamo godere di una stagione di turismo mediocre; di fatti, siamo pronti a vivere una stagione di 'sopravvivenza' più che di 'surplus'. Mentre dei campi sportivi, sorti dalla sera alla mattina senza che nessuno se ne sia accorto, distruggono e sostituiscono un sito protetto per le dune e le uova di fratino, chiude la biglietteria della stazione di Vasto/San Salvo e, da sfondo a tutto questo, vi è un aumento di tassa di soggiorno, un pontile ancora spoglio ed un evento dalle enormi potenzialità attrattive (Siren Festival) annullato dagli organizzatori senza troppe spiegazioni. Anche la condizione del manto delle strade della nostra Città non è delle migliori, dal centro storico al lungomare di Vasto Marina: per le buche presenti, il parcheggio dinanzi alla spiaggia libera della 'Sirenetta' è paragonabile ad un campo di battaglia appena bombardato; eppure questi saranno gli spazi in cui dovranno vivere, seppur per breve tempo, i nostri turisti. Urge un cambiamento di rotta immediato se intendiamo davvero conquistare il cuore di chi giungerà nella nostra Città: dobbiamo puntare ad una fidelizzazione del Turista, affinché egli possa tornare ogni estate, e non ad un Turismo 'mordi e fuggi' caratterizzato da pentimento e delusione. Qualcosa cambierà? Si spera di sì, altrimenti dovremo preparare le nuove calamite della Città: il golfo di Vasto ci sarà, ma con un'impalcatura attorno al pontile".