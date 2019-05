No a nuovi centri commerciali, Confcommercio d’accordo con Menna: "Tutelare i negozianti locali"

"La nostra associazione di categoria, da sempre in prima fila per il sostegno al piccolo commercio, non può che essere contraria alla realizzazione di centri commerciali nel Comune di Vasto. Un’ipotesi concreta dal momento che l’amministrazione comunale vastese è stata oggetto di una serie di richieste per la modifica del proprio Piano regolatore con la trasformazione dell’uso di alcuni terreni da abitativo a commerciale". Lo afferma Marisa Tiberio, presidente provinciale di Confcommercio. L'organizzazione dei commercianti condivide la decisione che il sindaco, Francesco Menna, ha reso pubblica due giorni fa in un'intervista a Zonalocale [GUARDA].

"Il sindaco Menna ha già annunciato il suo veto ricordando le difficoltà vissute dal piccolo commercio locale. Il sindaco Menna ha pienamente ragione. Alla città di Vasto non servono nuovi centri commerciali bensì azioni finalizzate al rilancio del piccolo commercio locale alle prese con una preoccupante crisi di consumi".

"Ci auguriamo, per questo – conclude Tiberio – che il Comune di Vasto non ceda mai alle lusinghe della grande distribuzione preservando il territorio da un ulteriore spoliazione del tessuto economico locale. Noi, come Confcommercio, ci batteremo in ogni sede per tutelare la categoria e scongiurare che la grande distribuzione continui a svilupparsi in modo indiscriminato".