"Sul no a nuovi centri commerciali Menna sbaglia. Diminuire le tasse ai piccoli commercianti"

Di cosa parliamo - Di fronte a numerose richieste di variante al Piano regolatore per consentire di costruire nuovi centri commerciali, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha spiegato, in un'intervista a Zonalocale [GUARDA], la posizione dell'amministrazione comunale di centrosinistra: no, per tutelare i piccoli commercianti.

Le dichiarazioni del primo cittadino hanno innescato un dibattito nell'opinione pubblica attraverso i social. Oggi, dall'opposizione, interviene il consigliere comunale della lista civica Il Nuovo Faro, Edmondo Laudazi, favorevole a nuovi insediamenti commerciali. Laudazi poi aggiunge: "Per i piccoli commercianti - dice - bisogna abbassare la pressione fiscale.

Ecco l'intervista video in cui Laudazi spiega la sua opinione sulla questione: