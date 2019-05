"L’anziano ieri, oggi, domani": il 18 i risultati dello studio dell’associazione "Don Antonio"

"Come promesso dopo il grande coinvolgimento da parte dei cittadini, abbiamo terminato di raccogliere ed analizzare i risultati dell’indagine conoscitiva della matura età, che aveva come obiettivo quello di migliorare e favorire un processo di interazione sociale ed affettiva fra i soci e i residenti del quartiere San Paolo dall'età di 65 anni in su".



L'associazione di promozione sociale Don Antonio Di Francescomarino presenta il convegno “L'Anziano Ieri, Oggi e Domani”, che si terrà il 18 maggio, alle 15,30, nella sede del sodalizio, in via Spataro 10/bis, nel quartiere San Paolo. "per discutere i risultati dello studio realizzato, che tratterà i temi analizzati, ovvero: situazione strutturale famigliare economica; situazione abitativa e stato di salute; rapporti di socializzazione, culturali e tempo libero; rapporti psicologici e affettivi con la città. Il convegno sarà coordinato dal presidente di Assostampa Vasto, Nicola D'Adamo, conosciuto anche per il blog Noi Vastesi”.