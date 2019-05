“Aspettando il Giro”, oltre 100 bambini alla pedalata sul lungomare

Buoni riscontri per la pedalata organizzata questa mattina a Vasto Marina sul lungomare Duca degli Abruzzi per promuovere la cultura delle due ruote rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni, evento gratuito che fa parte delle iniziative di “Aspettando il Giro”.

I genitori hanno affidato i loro figli agli istruttori che hanno guidato i bambini su specifici percorsi, un modo per educarli ad andare in bici in piena sicurezza e divertimento.

Erano presenti gli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna e il consigliere Marco Marra. "Una bella manifestazione quella di oggi – ha detto l'assessore Della Penna – Il nostro ringraziamento va a tutte le associazioni sportive che hanno partecipato per realizzarlo. Una iniziativa in collaborazione tra il Comune di Vasto e le associazioni sportive cittadine, e con il patrocinio della Gazzetta dello Sport. Hanno partecipato oltre 100 bambini, non solo di Vasto ma anche da altre città dell'Abruzzo e del Molise. Siamo orgogliosi dell'ottima riuscita".