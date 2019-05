Raccolta differenziata a Vasto, ecco il nuovo calendario

"Dal 1° maggio parte il nuovo calendario di raccolta differenziata in tutta la città, ad eccezione di Marina di Vasto". Lo comunica la Pulchra spa, la società che gestisce la raccolta differenziata in città.

"Per il giorno di mercoledì 1° maggio, nessun cambiamento, rimanendo il conferimento dell’umido organico con il contenitore marrone. Giovedì 2 maggio sera, invece, la prima novità: al posto del conferimento del residuo c’è il primo conferimento del vetro porta a porta, grazie ai nuovi contenitori di colore verde. Per la zona passeggiata (il centro storico) il vetro andrà esposto direttamente venerdì 3, dalle 7 alle 9.

I cambiamenti, dunque, sono contenuti. La raccolta del residuo (la frazione non riciclabile) si riduce da 2 giorni ad 1 a settimana, così da spingere al massimo il conferimento dei rifiuti riciclabili. Un servizio puntuale sarà dedicato alla raccolta di pannolini e pannoloni, previa registrazione all’Ecosportello.

Al posto di una delle raccolte del residuo ci sarà la raccolta del vetro porta a porta. Saranno eliminate, quindi, le campane stradali.

Col nuovo sistema, quindi, si intensifica lo sforzo per massimizzare il riciclo dei materiali e migliorare il decoro urbano della città.

Il cambio di calendario prende il via dopo una lunga e capillare campagna di sensibilizzazione. Circa 20 facilitatori ambientali hanno raggiunto tutte le utenze della città per informare sulle nuove modalità e consegnare contenitori. Il tutto accompagnato da oltre 100 manifesti, banner web, 15 incontri nelle scuole, 3 giornate informative nelle contrade. Gli utenti non trovati a casa hanno comunque ricevuto un tagliando di invito a recarsi presso l’Ecosportello.

Altra importante innovazione - sottolinea la Pulchra - è l’App Junker a supporto dei cittadini. Con il proprio smartphone sarà possibile riconoscere i prodotti attraverso il loro codice a barre e scoprire in quale contenitore andrà gettato. Non solo: l’App fornirà tutte le informazioni su calendari di raccolta, notifiche sul servizio, punti di raccolta del territorio, eccetera".