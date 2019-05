Coppa Italia di light sanda, sul podio la squadra del maestro De Palma

Sul podio la squadra del maestro Carmine De Palma nella Coppa Italia di kung fu. A Broccostella (Frosinone) i giovani atleti delle scuole di Vasto, Termoli e Petacciato fanno incetta di medaglie: oro nel light sanda per Michele Di Biase, Gioele Pasciullo, Mattia Spalletta, Angelo Zucaro e Manuel Caruso; argento per Giada De Palma, Giulia Curti, Stefano Di Pietro, Nathan Galletta, Vincenzo Verretti e Pietro Celano; bronzo per Massimo De Palma, Ilaria Di Pierro; Giovanni Camelo, Sebastiano Iasci, Cristian Marinelli e Paolo Pietrolà. Quarto posto per Thomas Camelo.

"Gli atleti che hanno partecipato al Campionato di light sanda erano in totale 19, sia nelle categorie maschili che in quella femminile, dal più piccolo di solo 5 anni per passare poi ai cadetti fino agli juniores, tutti hanno saputo gestire al meglio la loro competizione, esprimendo il meglio di loro stessi senza essere presi dell’emozione", racconta De Palma.



"Le vittorie riportate sabato con i bambini fino ai 12 anni hanno totalizzato punti che hanno consentito alla squadra di classificarsi al primo posto, mentre le vittorie di domenica sono valse il terzo posto", spiega l'istruttore di arti marziali. "Gli incontri effettuati sono stati tutti buoni, gli atleti hanno saputo esprimersi con la carica giusta e la determinazione necessaria per vincere, ci sono state delle supremazie, come quelle di Michele Di Biase, Mattia Spalletta, Angelo Zucaro, Manuel Caruso, che hanno letteralmente dominato gli incontri e la categoria, senza lasciare nulla all’avversario, ma anche chi è arrivato secondo ha dato comunque dimostrazione della propria bravura. Tutti gli altri atleti hanno dato il massimo e meritato il podio e non c’è nulla da recriminare per i terzi classificati che, per un punto o per un'uscita in più, hanno dimostrato ugualmente, come sempre, la loro bravura. Infatti. più di qualche atleta presente al Campionato ha fatto loro i complimenti per come hanno combattuto, cosa che non può che sottolineare il buon lavoro fatto e la preparazione raggiunta".



Ora tocca a Lisa Fiore e Mattia Spalletta che, il 4 maggio a Rimini, combatteranno per conquistare il Campionato italiano assoluto di kick boxing, che vale anche la convocazione in Nazionale.