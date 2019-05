San Salvo, i vigili Di Giacomo, Pagano e Cilli insigniti del riconoscimento "Angelo della strada"

Gli agenti della polizia locale di San Salvo Michele Di Giacomo, Nicola Pagano e Nicolino Cilli sono stati premiati stamattina a Chieti con l'attestato "Angelo della strada" ricevuto dal presidente dell'Automobile Club provinciale, Camillo Tatozzi.

Il gradito riconoscimento è stato consegnato ai tre agenti per le operazioni di soccorso prestate in un grave incidente tra due auto che si verificò il 7 gennaio scorso nella zona industriale di San Salvo; oltre al coinvolgimento di due auto, venne investita anche una persona.

In quell'occasione qualcuno segnalò l'operato dei tre all'Automobile Club che oggi ha tributato loro il giusto riconoscimento.